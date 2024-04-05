Detik-Detik Menegangkan Dua Truk Kontainer Alami Kecelakaan Beruntun, Lalu Hantam Pemotor

PASURUAN - Pemotor asal Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tewas seketika saat ditabrak dua truk dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Malang - Surabaya, tepatnya di Desa Purwodadi, Pasuruan.

Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Deni Eko Prasetyo menjelaskan, bahwa satu korban tewas yakni Eko (48) warga Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nopol N 5143 ECO. Korban tertabrak dua truk kontainer, yang keluar jalur ke arah berlawanan kemudian menghantam korban.

"Jadi peristiwa ini berawal truk kontainer Nopol L 9207 UU yang berjalan dari selatan ke utara, tetapi sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara), diduga pengemudinya tidak menguasai laju kendaraannya," ucap Deni Eko Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Kamis malam (4/4/2024).

Kemudian truk yang dikemudikan oleh Slamet (43) warga Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, itu menabrak bagian belakang truk kontainer yang melaju di depannya. Truk kontainer dengan Nopol L 8104 UU yang dikemudikan Kokoh (48) warga Lakarsantri, Kota Surabaya, itu kemudian ikut terseret.

Pasalnya di lokasi kejadian, jalanan memang sedang menurun, hingga akhirnya kedua kendaraan truk besar itu menabrak median dan dua lampu penerangan jalan umum (PJU).

"Selanjutnya dua kendaraan tersebut menabrak median jalan dan tiang PJU, hingga masuk jalur berlawanan dan kendaraan truk kontainer Nopol L-8104-US, menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-5143-ECO yang berjalan dari arah utara ke selatan atau berlawanan arah," kata dia.