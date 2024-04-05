Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Detik-Detik Menegangkan Dua Truk Kontainer Alami Kecelakaan Beruntun, Lalu Hantam Pemotor

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |02:21 WIB
Detik-Detik Menegangkan Dua Truk Kontainer Alami Kecelakaan Beruntun, Lalu Hantam Pemotor
Kecelakaan beruntun di Pasuruan (Foto: MPI)
A
A
A

 

PASURUAN - Pemotor asal Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, tewas seketika saat ditabrak dua truk dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Malang - Surabaya, tepatnya di Desa Purwodadi, Pasuruan.

Kasatlantas Polres Pasuruan AKP Deni Eko Prasetyo menjelaskan, bahwa satu korban tewas yakni Eko (48) warga Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, yang mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan Nopol N 5143 ECO. Korban tertabrak dua truk kontainer, yang keluar jalur ke arah berlawanan kemudian menghantam korban.

"Jadi peristiwa ini berawal truk kontainer Nopol L 9207 UU yang berjalan dari selatan ke utara, tetapi sesampainya di TKP (Tempat Kejadian Perkara), diduga pengemudinya tidak menguasai laju kendaraannya," ucap Deni Eko Prasetyo, saat dikonfirmasi pada Kamis malam (4/4/2024).

Kemudian truk yang dikemudikan oleh Slamet (43) warga Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, itu menabrak bagian belakang truk kontainer yang melaju di depannya. Truk kontainer dengan Nopol L 8104 UU yang dikemudikan Kokoh (48) warga Lakarsantri, Kota Surabaya, itu kemudian ikut terseret.

Pasalnya di lokasi kejadian, jalanan memang sedang menurun, hingga akhirnya kedua kendaraan truk besar itu menabrak median dan dua lampu penerangan jalan umum (PJU).

"Selanjutnya dua kendaraan tersebut menabrak median jalan dan tiang PJU, hingga masuk jalur berlawanan dan kendaraan truk kontainer Nopol L-8104-US, menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol N-5143-ECO yang berjalan dari arah utara ke selatan atau berlawanan arah," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement