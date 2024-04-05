Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi: Skema Contra Flow Akan Diberlakukan Situasional di Jalur Gentong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |01:41 WIB
Polisi: Skema Contra Flow Akan Diberlakukan Situasional di Jalur Gentong
Jalur mudik Lingkar Gentong (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Kapolres Tasikmalaya AKBP Joko Sulistiono menyebut jalur arteri Jalan Raya Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat akan diberlakukan contra flow pada musim mudik lebaran 2024. Namun penerapan contra flow akan diberlakukan jika terjadi kemacetan panjang di jalur tersebut.

"Akan diberlakukan, tapi sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi personel kami sudah kita siapkan untuk pola pola contra flow," kata Kapolres kepada wartawan, Jumat (5/4/2024) dini hari.

Dia memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini. Jalur mudik Gentong ini menjadi alternatif para pengendara yang hendak ke Jawa Tengah.

"Diprediksi (puncak arus mudik) mulai besok (Jumat), jadi kita sudah menggelar personel mulai dari pos pengamanan khususnya di jalur dan juga kita menyiapkan 48 pos gatur dimana untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan," katanya.

Dia mengatakan, pada Kamis (4/4/2024) terdapat lonjakan arus kendaraan yang melintas di jalur mudik Gentong, dibandingkan hari sebelumnya. Namun kata dia hal tersebut belum menimbulkan kemacetan panjang.

"Untuk pantauan malam ini memang terjadi peningkatan tetapi untuk arus lalu lintas masih berjalan lancar dan normal, bisa dilihat saat ini tidak ada kendala di lapangan," Katanya.

Halaman:
1 2
      
