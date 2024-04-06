Pj Gubernur Agus Fatoni Resmikan Penyalaan Perdana Listrik PLN di Musi Banyuasin

MUSI BANYUASIN - Usai melakukan groundbreaking pembangunan jaringan listrik PT PLN di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Banyuasin, Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meresmikan penyalaan perdana listrik oleh PT PLN pasca pengalihan wilayah usaha PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP).

Kegiatan ini berlangsung di Halaman SD Negeri Tenggulang Jaya, Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (4/4/2024).

BACA JUGA: Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Tiga Dihaji di Sumsel Rampung Akhir 2024

Fatoni mengatakan, kebutuhan listrik bagi masyarakat sangatlah penting dalam menggerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, dia berharap agar PT PLN terus memperluas layanannya ke sejumlah pelosok desa yang ada di Kabupaten Muba.

"Listrik sangat penting karena ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang diperuntukkan menunjang aktivitas keseharian masyarakat kita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini menjadi berkah dengan diberikannya aliran listrik oleh PLN, sehingga kita dapat beribadah ataupun berkegiatan secara nyaman. Semoga ini dapat membuat masyarakatnya produktif dan ekonominya membaik," ucapnya.

Dia mengatakan perlu kesabaran dan dukungan dari masyarakat, sehingga aliran listrik dari PLN dapat di cover secara keseluruhan. Fatoni mengimbau masyarakat agar melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh pihak PLN.