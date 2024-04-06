Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pj Gubernur Agus Fatoni Resmikan Penyalaan Perdana Listrik PLN di Musi Banyuasin

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |14:20 WIB
Pj Gubernur Agus Fatoni Resmikan Penyalaan Perdana Listrik PLN di Musi Banyuasin
Pj Gubernur Agus Fatoni resmikan penyalaan perdana listrik PLN di Musi Banyuasin. (Foto: dok Pemprov Sumsel)
MUSI BANYUASIN - Usai melakukan groundbreaking pembangunan jaringan listrik PT PLN di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Banyuasin, Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meresmikan penyalaan perdana listrik oleh PT PLN pasca pengalihan wilayah usaha PT Musi Banyuasin Electric Power (MEP).

Kegiatan ini berlangsung di Halaman SD Negeri Tenggulang Jaya, Babat Supat, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (4/4/2024).

Fatoni mengatakan, kebutuhan listrik bagi masyarakat sangatlah penting dalam menggerakan roda perekonomian. Oleh karena itu, dia berharap agar PT PLN terus memperluas layanannya ke sejumlah pelosok desa yang ada di Kabupaten Muba.

"Listrik sangat penting karena ini adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang diperuntukkan menunjang aktivitas keseharian masyarakat kita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini menjadi berkah dengan diberikannya aliran listrik oleh PLN, sehingga kita dapat beribadah ataupun berkegiatan secara nyaman. Semoga ini dapat membuat masyarakatnya produktif dan ekonominya membaik," ucapnya.

Dia mengatakan perlu kesabaran dan dukungan dari masyarakat, sehingga aliran listrik dari PLN dapat di cover secara keseluruhan. Fatoni mengimbau masyarakat agar melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh pihak PLN.

      
