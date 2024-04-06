Pelabuhan Merak Macet hingga KM90 Tol Tamer, Kendaraan 6 Jam Baru Bisa Naik Kapal

CILEGON - Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten mengular beberapa kilometer, Sabtu (6/4/2024). Kepadatan terjadi hingga membuat para pemudik berkeluh kesah.

Informasi diperoleh, antrean kendaraan sudah mencapai KM 90 Tol Tangerang-Merak (Tamer). Bahkan, sudah hampir dua jam kendaraan nyaris tak bergerak karena kepadatan arus menuju Pelabuhan Merak.

Miya Aina, seorang pemudik mengaku dirinya sempat tertahan selama 6 jam sampai bisa naik kapal. "Kira-kira 6 jam baru bisa naik kapal, macetnya engga gerak sama sekali," kata Miya.

