HOME NEWS NUSANTARA

Pelabuhan Merak Macet hingga KM90 Tol Tamer, Kendaraan 6 Jam Baru Bisa Naik Kapal

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |14:46 WIB
Pelabuhan Merak Macet hingga KM90 Tol Tamer, Kendaraan 6 Jam Baru Bisa Naik Kapal
Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten (Istimewa)
A
A
A

CILEGON - Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten mengular beberapa kilometer, Sabtu (6/4/2024). Kepadatan terjadi hingga membuat para pemudik berkeluh kesah.

Informasi diperoleh, antrean kendaraan sudah mencapai KM 90 Tol Tangerang-Merak (Tamer). Bahkan, sudah hampir dua jam kendaraan nyaris tak bergerak karena kepadatan arus menuju Pelabuhan Merak.

Miya Aina, seorang pemudik mengaku dirinya sempat tertahan selama 6 jam sampai bisa naik kapal. "Kira-kira 6 jam baru bisa naik kapal, macetnya engga gerak sama sekali," kata Miya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
