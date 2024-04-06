Diguyur Hujan Deras, Rumah Dua Lantai di Semarang Roboh

SEMARANG – Sebuah rumah dua lantai di Perumahan Permata Puri Ngaliyan, Kota Semarang, roboh pada Jumat (5/4/2024) malam. Video yang beredar, rumah besar itu amblas dan roboh dalam hitungan detik.

Informasi dari Polsek Ngaliyan, lokasi tepatnya berada di Bukit Barisan Blok D nomor 11 atau sebelah selatan Bundaran Permata Puri RW8, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan.

Awalnya, bagian dapur yang amblas pada Rabu 13 Maret 2024 ketika hujan ekstrem melanda Kota Semarang.

“Bagian bawah rumah berupa tanah, kegerus habis lama-lama ambrol. Jadi awalnya dapurnya sudah amblas, pas hujan dua hari dua malam itu di awal-awal puasa,” kata Kapolsek Ngaliyan Kompol Indra Romantika, Jumat malam.

Akibatnya, rumah posisinya miring. Saat itu, pemilik rumah sudah meninggalkan atau mengosongkan rumahnya.

“Tidak ada korban jiwa, anggota saat ini sudah di TKP semua,” lanjutnya yang kini sedang berada di Gerbang Tol Kalikangkung Ngaliyan Semarang.

Malam ini di Kota Semarang hujan lebat turun cukup lama. Terlihat di beberapa ruas jalan juga tergenang banjir, termasuk di beberapa wilayah perumahan.

(Arief Setyadi )