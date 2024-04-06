Urai Kepadatan Arus Mudik, One Way Tol Kalikangkung-Bawen Bisa Diperpanjang hingga Tingkir

JAKARTA - Polda Jawa Tengah (Jateng) menerapkan one way lokal dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga GT Bawen, Sabtu (6/4/2024) sore, untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus mudik Lebaran 2024.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Sonny Irawan mengatakan bahwa one way atau sistem rekayasa lalu lintas satu arah itu berpeluang diperpanjang hingga Gerbang Tol Tingkir jika dibutuhkan.

"(Penerapan one way lokal) dari mulai 414 (GT Kalikangkung) ini sampai dengan ke Bawen ya, Solo. Nanti kalau misalnya diperlukan lagi kita sampai ke Tingkir," kata Sonny saat ditemui di depan GT Kalikangkung, Semarang.

