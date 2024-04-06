Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Urai Kepadatan Arus Mudik, One Way Tol Kalikangkung-Bawen Bisa Diperpanjang hingga Tingkir

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |18:15 WIB
Urai Kepadatan Arus Mudik, One Way Tol Kalikangkung-Bawen Bisa Diperpanjang hingga Tingkir
Dirlantas Polda Jateng, Kombes Sonny Irawan (Foto: MPI/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Polda Jawa Tengah (Jateng) menerapkan one way lokal dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung hingga GT Bawen, Sabtu (6/4/2024) sore, untuk mengurai kepadatan lalu lintas arus mudik Lebaran 2024.

Dirlantas Polda Jateng, Kombes Sonny Irawan mengatakan bahwa one way atau sistem rekayasa lalu lintas satu arah itu berpeluang diperpanjang hingga Gerbang Tol Tingkir jika dibutuhkan.

"(Penerapan one way lokal) dari mulai 414 (GT Kalikangkung) ini sampai dengan ke Bawen ya, Solo. Nanti kalau misalnya diperlukan lagi kita sampai ke Tingkir," kata Sonny saat ditemui di depan GT Kalikangkung, Semarang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement