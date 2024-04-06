Kiai Dzulhilmi dan Masduki Toha Jadi Pimpinan PCNU Surabaya 2024-2029

SURABAYA - Setelah sempat dipimpin oleh seorang caretaker karena sejumlah persoalan internal, NU Cabang Kota Surabaya akhirnya punya pimpinan definitif. Pasangan KH Ahmad Dzulhilmi Ghozali dan H. Masduki Toha, terpilih sebagai Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah masa bhakti 2024-2029.

Konferensi Cabang (Konfercab) ke-25 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya sukses digelar di Utama Raya Hotel, Situbondo, Jawa Timur, hingga Jumat dinihari (05/04/2024). Konfercab berjalan penuh kekeluargaan seluruh peserta Majelis Wakil Cabang (MWC) mengikuti dengan khidmat hingga acara selesai.

Kiai Dzulhilmi tetap menjadi Rais Syuriyah PCNU Surabaya, karena pada periode lalu sudah menduduki posisi itu. Berbeda hal dengan Masduki Toha, yang periode caretaker menjabat sebagai sekretaris lali dipercaya menjadi Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya untuk 5 tahun ke depan.

BACA JUGA: Perjuangan Nahdlatul Ulama dari Masa Penjajahan hingga Revolusi Jihad

Kepada musyawirin, Kiai Dzulhilmi berjanji mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya seperti puluhan tahun silam. "Yang jelas kami bertekad mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya. Sejumlah kegiatan yang kami rencanakan (periode) kemarin, mesti disempurnakan," ujar Kiai Dzulhilmi usai konfercab.

Dalam konfercab kali ini, muncul 3 orang kandidat calon ketua. Selain Masduki Toha juga ada nama Miftah Johari dan Rahmad Ihya'. Tercatat 21 orang pengurus MWC yang bisa menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 13 suara atau 62% pengurus MWC memilih Masduki Toha.

Disusul kedua terbanyak oleh Miftah Johari mendapat 7 suara (33%). Sedangkan Rahmad Ihya' hanya mengantongi 1 suara (5%). Unggul poin hampir 50%, Masduki otomatis menjabat Ketua Tanfidziyah. Ia tampak terharu mendapat amanat yang tidak ringan ini dan berucap syukur karena dipercaya para ulama.

BACA JUGA: Menengok Perlawanan Nahdlatul Ulama ke PKI

Pimpinan sidang konfercab meminta Masduki memberikan kesanggupan untuk mengemban tugas menahkodai PCNU Surabaya selama lima tahun.

"Bismillah. Insyaallah saya siap mengemban amanah sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya," ucapnya.