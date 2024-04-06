Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kiai Dzulhilmi dan Masduki Toha Jadi Pimpinan PCNU Surabaya 2024-2029

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |10:03 WIB
Kiai Dzulhilmi dan Masduki Toha Jadi Pimpinan PCNU Surabaya 2024-2029
Kiyai Dzulhilmi dan Masduki Toha (foto: dok ist)
A
A
A

SURABAYA - Setelah sempat dipimpin oleh seorang caretaker karena sejumlah persoalan internal, NU Cabang Kota Surabaya akhirnya punya pimpinan definitif. Pasangan KH Ahmad Dzulhilmi Ghozali dan H. Masduki Toha, terpilih sebagai Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah masa bhakti 2024-2029.

Konferensi Cabang (Konfercab) ke-25 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya sukses digelar di Utama Raya Hotel, Situbondo, Jawa Timur, hingga Jumat dinihari (05/04/2024). Konfercab berjalan penuh kekeluargaan seluruh peserta Majelis Wakil Cabang (MWC) mengikuti dengan khidmat hingga acara selesai.

Kiai Dzulhilmi tetap menjadi Rais Syuriyah PCNU Surabaya, karena pada periode lalu sudah menduduki posisi itu. Berbeda hal dengan Masduki Toha, yang periode caretaker menjabat sebagai sekretaris lali dipercaya menjadi Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya untuk 5 tahun ke depan.

Kepada musyawirin, Kiai Dzulhilmi berjanji mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya seperti puluhan tahun silam. "Yang jelas kami bertekad mengembalikan kejayaan PCNU Surabaya. Sejumlah kegiatan yang kami rencanakan (periode) kemarin, mesti disempurnakan," ujar Kiai Dzulhilmi usai konfercab.

Dalam konfercab kali ini, muncul 3 orang kandidat calon ketua. Selain Masduki Toha juga ada nama Miftah Johari dan Rahmad Ihya'. Tercatat 21 orang pengurus MWC yang bisa menggunakan hak pilihnya. Sebanyak 13 suara atau 62% pengurus MWC memilih Masduki Toha.

Disusul kedua terbanyak oleh Miftah Johari mendapat 7 suara (33%). Sedangkan Rahmad Ihya' hanya mengantongi 1 suara (5%). Unggul poin hampir 50%, Masduki otomatis menjabat Ketua Tanfidziyah. Ia tampak terharu mendapat amanat yang tidak ringan ini dan berucap syukur karena dipercaya para ulama.

Pimpinan sidang konfercab meminta Masduki memberikan kesanggupan untuk mengemban tugas menahkodai PCNU Surabaya selama lima tahun.

"Bismillah. Insyaallah saya siap mengemban amanah sebagai Ketua Tanfidziyah PCNU Surabaya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176201//pesawat_terbang-iuCv_large.jpg
Bandara Trunojoyo Layani Penerbangan Rute Surabaya - Sumenep, Segini Harga Tiketnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173902//sejarah-Hx7p_large.jpg
Kejadian Aneh saat Serbuan PKI ke Pesantren Sarang, Pemberontak Komunis Lumpuh Disabet Rotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/194/3170598//farida_faricha-Jju1_large.jpg
Wamenkop Farida Faricha Tampil Memesona dengan Brokat Berpayet 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/598/3169749//audisi_indonesian_idol-H0eK_large.JPG
Hari Kedua Indonesian Idol 2025: Persiapan Peserta Lebih Matang, Optimis Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157551//prabowo-EPaR_large.jpg
Prabowo: Saya Nyaman di Tengah NU, Merasa Sangat Dekat dengan Gus Dur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/519/3155915//petugas_damkar_saat_memotong_rambut_pria_depresi-Uf6j_large.png
Ketika Petugas Damkar Jadi Tukang Cukur Dadakan untuk Pria Depresi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement