HOME NEWS JABAR

H-4 Lebaran 2024, Tol Cipali Padat Merayap Pagi Ini

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |08:40 WIB
H-4 Lebaran 2024, Tol Cipali Padat Merayap Pagi Ini
Tol Cipali (foto: MPI/Cikal)
A
A
A

SUBANG - Empat hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ruas jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terpantau padat merayap. Kepadatan ini terjadi di kilometer (km) 86 tol Cipali, Sabtu (6/4/2024) pukul 08.00 WIB.

Pantauan MNC Portal Indonesia (MPI) mendapati, kepadatan didominasi oleh mobil pribadi dan bus. Para pemudik hanya bisa memacu kendaraannya sekitar 10 km/jam.

Kepadatan itu terjadi meski sudah diberlakukan skema satu arah atau one way. Diketahui, skema ini berlaku mulai dari km 72 hingga km 414 ruas tol Semarang-Batang, Jawa Tengah.

Terpantau juga, beberapa pemudik turun dari mobil untuk menumpang kamar mandi di sekitar. Sebab, rest area atau tempat istirahat di km 86 A penuh, sedangkan km 86 B tidak dioperasikan.

Halaman:
1 2
      
