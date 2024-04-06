Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tol Cipali Km 102 Terpantau Lancar, Pemudik Harap Berhati-Hati

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |14:33 WIB
Tol Cipali Km 102 Terpantau Lancar, Pemudik Harap Berhati-Hati
Tol Cikopo-Palimanan (foto: dok MPI)
SUBANG – Tol Cikopo-Palimanan kilometer (km) 102 arah Cirebon, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur terpantau lancar. Bahkan, tidak jarang arus lalu lintas terlihat lengang beberapa saat.

Kondisi ini terlihat pada Sabtu (6/4/2024) sekira pukul 14.15 WIB. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), para pemudik yang melintas memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Situasi itu terlihat pada dua jalur tol Cipali seiring dengan diberlakukannya skema satu arah atau one way. Walau demikian, para pemudik tentu harus tetap menjaga jarak aman selama perjalanan.

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan sebelumnya sudah mengimbau kepada para pemudik untuk tetap berhati-hati meskipun diberlakukan skema one way. Hal itu diutarakannya sebelum membuka jalur one way pada Jumat (5/4/2024) malam.

