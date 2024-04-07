Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 7 April : Meletusnya Gunung Vesuvius hingga Lahirnya WHO dan Jackie Chan

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |03:02 WIB
Peristiwa 7 April : Meletusnya Gunung Vesuvius hingga Lahirnya WHO dan Jackie Chan
Jackie Chan (Foto: Mentalfloss)
BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 7 April. Di antaranya, bencana dahsyat berupa meletusnya Gunung Vesuvius di Napoli, kemudian lahirnya aktor laga Jackie Chan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga berdiri pada tanggal ini.

Okezone merangkum beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 7 April dikutip dari laman Wikipedia:

1906 - Gunung Vesuvius meletus

Gunung Vesuvius adalah satu-satunya gunung berapi aktif di daratan Eropa yang terletak di sebelah timur Napoli, Italia. Gunung ini pernah meletus pada 7 April 1906 hingga meluluhlantakkan Kota Napioli.

Gunung tersebut telah meletus beberapa kali. Saat ini, dianggap sebagai salah satu gunung berapi yang paling berbahaya di dunia karena terdapat penduduk sebesar 3.000.000 orang yang tinggal di dekatnya dan kecenderungan mereka tinggal ke arah ledakan.

1947 - Partai Ba'ath didirikan di Damaskus

Partai Ba‘ath terdiri dari beberapa partai politik yang mewakili sisi politik gerakan Ba'ath. Partai ini didirikan pada 7 April 1947. Pada awalnya Partai Ba'ath berfungsi sebagai partai pan-Arab dengan cabang di beberapa negara Arab.

Pada 1996 partai ini terpecah, satu cabang berbasis di Suriah dan satu lagi di Irak. Kedua partai Ba'ath ini memiliki struktur yang paralel di dunia Arab.

Partai Ba'ath mulai memegang kuasa di Suriah pada 8 Maret 1963 dan tetap berpengaruh sampai sekarang; Ba'athis memegang kuasa di Irak sejak Februari 1968 sampai 2003. Setelah penyingkiran de facto pemimpin Baath Saddam Hussein pada perang Irak 2003, pemerintahan yang menduduki Irak melarang Partai Ba'ath pada Juni 2003.

1948 - WHO Berdiri

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Berdiri pada 7 April 1948.

Halaman:
1 2
      
