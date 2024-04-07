Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperingati Tiap 7 April, Begini Sejarah Hari Kesehatan Dunia dan Berdirinya WHO

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |04:06 WIB
Diperingati Tiap 7 April, Begini Sejarah Hari Kesehatan Dunia dan Berdirinya WHO
Markas Besar WHO di Jenewa, Swsiss. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
A
A
A

HARI Kesehatan Dunia diperingati setiap 7 April untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu kesehatan global. Tanggal ini dipilih merujuk pada pendirian Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

WHO resmi berdiri pada 7 April 1948 setelah 61 negara menandatangani perjanjian pembentukannya. WHO bekerja dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur dan mengoordinasikan isu-isu kesehatan global.

Pembentukan WHO mulanya diusulkan oleh pejabat Brasil dan China, pada Desember 1945. Mereka menilai pentingnya ada lembaga kesehatan internasional yang independen dari pengaruh pemerintah, bertugas menangani masalah kesehatan global.

 BACA JUGA:

Kemudian pembentukan konstitusi WHO disetujui di New York, Amerika Serikat pada 1946. Sembilan bulan kemudian pada 7 April 1948, diresmikanlah pendirian WHO.

Sejurus dengan adanya WHO dicetuskan juga Hari Kesehatan Dunia yang diperingati pertama kali pada 22 Juli 1949. Dalam perjalanannya, peringatan World Health Day kemudian digeser ke 7 April, menyesuaikan dengan tanggal berdirinya WHO.

WHO yang bermarkas di Jenewa Swiss memiliki 194 negara anggota. WHO punya 6 kantor regional masing-masing di India, Manila, Kairo, Washington DC, Kopenhagen, dan Brazeville (Kongo).

Halaman:
1 2
      
