Pemudik Motor Terus Padati Jalan Pantura Bekasi hingga Mengular

BEKASI - Pada H-5 Lebaran 2024, Jalur Pantura Kabupaten Bekasi terus dipadati pemudik yang mengarah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kendaraan pemudik rata-rata didominasi roda dua atau sepeda motor.

Hingga, Jumat 5 April 2024 hingga Sabtu 6 April 2024 di jalur Pantura Jalan Hassanudin, Tambun Selatan sejak pukul 11.30 dan 01.00 WIB dini hari, terlihat kendaraan pemudik terus membanjiri jalur Pantura.

Kepadatan lalu lintas tidak bisa terhindarkan. Para pemudik pun harus menurunkan kecepatan kendaraannya hingga 10 kilometer per jam. Mengingat ada sejumlah persimpangan di ruas jalan tersebut antara Kabupaten Bekasi-Karawang dan Subang-Indramayu.

Hingga akhirnya antrean kendaraan pun mengular sepanjang 1,5 kilometer di ruas jalan tersebut.

Sebelumnya, Kasatlantas Polres Metro Bekasi, Nopta Histaris Souzan, mengatakan, pemudik motor sudah mulai terlihat memadati jalur mudik sejak Kamis 4 April 2024 ini. Kondisi tersebut diprediksi berlanjut hingga Jumat 5 April 2024 hingga mendekati Lebaran.

Diperkirakan, mulai pagi ini hingga siang dan sore hari jumlah kendaraan terus bertambah di ruas jalan Kabupaten Bekasi.