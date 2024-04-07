Cerita Pemudik Asal Bekasi Terjebak Macet Horor 5 Jam Lebih di Jalan Alternatif Menuju Merak

JAKARTA - Arus lalu lintas (lalin) di Jalan Alternatif menuju Pelabuhan Merak, Banten macet total pada puncak arus mudik lebaran 2024, Minggu (7/4/2024) dini hari.

Berdasarkan laporan reporter iNews Media Group dalam program Breaking News, situasi arus lalin terpantau macet total. Situasi terkini arus lalin Jalan Alternatif menuju Pelabuhan Merak saat ini terpantau macet total, bahkan dari pantauan kami dilapangan kemacetan sejatinya terjadi sejak pukul 10 pagi hari kemarin.

Kemacetan berbeda situasinya kalau dibandingkan dengan hari pertama di jam yang sama memang terjadi kemacetan tetapi tidak parah seperti yang terjadi pada hari ini. Karena berdasarkan informasi yang didapatkan kemacetan ini diprediksi menjadi puncak arus mudik lebaran 2024 di Pelabuhan Merak Banten.

Dari informasi yang didapatkan, dari sejumlah pemudik mereka mengaku lebih memilih perjalanan mudik pada malam hari untuk menghindari terik matahari di Pelabuhan Merak Banten dan untuk menghindari kemacetan.

Banyak sekali masyarakat atau pemudik yang memilih untuk perjalanan mudik pada malam hari. Bahwa dari pengamatan MNC Media, kendaraan pribadi, truk logistik dan bus penumpang dari arah Jakarta dan sekitarnya masih mendominasi.

Sementara itu, pemudik asal Kota Bekasi yang hendak menuju ke Lampung mengaku berangkat sejak pukul 17.00 WIB hanya saja terjebak kemacetan di ruas Tol Cikupa, Tangerang sehingga sampai shubuh pun masih belum sampai ke Pelabuhan Merak.