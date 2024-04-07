Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kisah Pemudik : Laut Diseberangi Demi Lebaran Bersama Keluarga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |12:30 WIB
Kisah Pemudik : Laut Diseberangi Demi Lebaran Bersama Keluarga
Pemudik seberangi lautan demi bertemu keluarga (Foto : MPI)
A
A
A

 

SEMARANG - Momentum lebaran menjadi ajang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Atas dasar itu, tak sedikit dari pemudik yang rela pulang ke kampung halaman meski harus menempuh ribuan kilometer.

Hal itu seperti yang dilakukan pemudik asal Pontianak, Friday Al Farhan (26).

Ia rela menempuh jalur darat hingga laut agar bisa kembali ke kampung halamannya di daerah Kebumen, Jawa Tengah.

"Berangkat dari hari Kamis, sampai sekarang baru sampai Semarang. (Berangkat) naik kapal dari Pontianak, terus dilanjut motoran sampai kampung," tutur Farhan saat ditemui di kawasan jalur arteri Semarang-Surakarta, Sabtu (6/4/2024).

Pria yang berprofesi sebagai penyuluh pertanian ini pun mengaku rela menempuh jarak ribuan kilometer untuk bertemu keluarga di hari raya. Apalagi, ia berkata, tinggal di pulau yang berbeda dengan keluarga.

"Sedangkan di sana (Pontianak), tidak ada keluarga inti di sana kan, murni merantau. Jadi ya mau ga mau setahun sekali wajib pulang," kata Farhan.

Halaman:
1 2
      
