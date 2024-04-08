Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |06:01 WIB
MYANMAR - Rezim junta militer yang merebut kekuasaan di Myanmar tiga tahun lalu kembali mengalami kekalahan besar, kali ini di perbatasan timur dengan Thailand.

Pasukan telah menderita serangan selama berminggu-minggu oleh pemberontak etnis Karen, yang bersekutu dengan pasukan anti-kudeta lainnya.

Ratusan tentara yang menjaga kota perbatasan penting Myawaddy kini telah setuju untuk menyerah.

Dikutip BBC, sebagian besar perdagangan darat Myanmar dengan Thailand melewati Myawaddy.

Pada Jumat (5/4/2024), Persatuan Nasional Karen mengumumkan bahwa mereka telah menerima penyerahan batalion yang bermarkas di kota Thanganyinaung, sekitar 10 km (6,2 mil) sebelah barat Myawaddy.

Mereka mengunggah video para pejuangnya yang gembira memamerkan sejumlah besar senjata yang telah mereka rampas.

Selama akhir pekan, pasukan Karen telah bernegosiasi dengan batalion terakhir yang tersisa di Myawaddy, yang tampaknya setuju untuk menyerah.

Hal ini merupakan kemunduran serius bagi junta militer, yang dalam beberapa bulan terakhir juga telah diusir dari wilayah luas di sepanjang perbatasan Tiongkok di Negara Bagian Shan, dan di Negara Bagian Rakhine dekat perbatasan dengan Bangladesh.

Ribuan tentara telah terbunuh, atau menyerah atau membelot ke pihak oposisi, sehingga memaksa militer untuk melakukan wajib militer terhadap penduduknya untuk mencoba menutupi kerugian tersebut.

Tentara Myanmar kalah dan menghadapi tembakan dari seorang biksu militan

