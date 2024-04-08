Fenomena Penyapu Koin di Pantura Indramayu, Tak Gentar Meski Sudah Dibubarkan Berulang Kali

INDRAMAYU - Fenomena penyapu koin di jembatan Sewo, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tampak menjadi tradisi setiap tahunnya. Jumlah mereka pun semakin bertambah saat momen arus mudik Lebaran seperti sekarang.

Berdasarkan pantauan, terlihat para penyapu koin itu memadati pinggir jalan sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura) tersebut. Mereka memegang sapu berukuran panjang dan menunggu para pemudik melemparkan koin.

Jumlah penyapu koin itu semakin banyak seiring dengan peningkatan volume kendaraan pemudik pada Lebaran 2024 ini. Diketahui, Jembatan Sewo masuk wilayah Kecamatan Sukra, dan lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Subang di Jalur Pantura.

Kapolres Indramayu, AKBP M Fahri Siregar mengatakan, pihaknya sudah berdiskusi dengan kepolisian dari Polsek Pusakanagara, Polres Subang, terkait dengan upaya penertiban para penyapu koin di Jembatan Sewo tersebut.

"Terkait para penyapu koin di Jembatan Sewo, saya rasa mungkin rekan-rekan sekalian sudah bisa lihat bagaimana kondisinya sekarang. Kemarin kita sudah diskusi dengan rekan-rekan dari Polsek Pusakanagara, Polres Subang untuk melakukan penertiban," kata Fahri, saat memantau Pos Pengamanan Lebaran, di Kecamatan Widasari, Indramayu, Sabtu (6/4/2024).

Fahri menyampaikan, hasil dari diskusi tersebut, Kepolisian Polres Indramayu dan Polres Subang saling menyepakati akan melakukan penertiban dan menyita sapu yang digunakan oleh para penyapu koin.

"Kita sepakati bahwa semuanya harus dilakukan dengan cara upaya-upaya penertiban dan juga melakukan penyitaan terhadap sapunya, apabila mereka masih melakukan aktivitasnya," ujar Fahri.