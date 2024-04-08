Kisah Sultan Gunung Jati Sembuhkan Putri Raja China hingga Dipersunting Jadi Istri

JAKARTA - Sunan Gunung Jati konon pernah menikahi putri Raja China berkat karomahnya. Saat itu sang putri raja bernama Anyon Tin, tengah sakit hingga akhirnya sang ayah bermimpi bahwa putrinya bisa sembuh tapi harus berlayar ke suatu wilayah tanpa tujuan.

Hal ini tentu membuat sang raja gusar dan kebingungan. Ia khawatir kondisi putri semata wayangnya. Di sisi lain dirinya ingin anaknya sembuh, tapi di sisi lain perjalanan tanpa tujuan itu juga beresiko mengkhawatirkannya.

Sang raja juga resah menunggu kabar dari Patih Sampo Talang yang diminta mencari Sunan Gunung Jati. Tetapi sang patih itu tak juga pulang ke kerajaan. Hal ini dikisahkan dari "Sajarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati : Naskah Mertasinga", terjemahan Amman N. Wahju, membuatnya resah. Padahal sang anak mengalami sakit busung dan tak kunjung sembuh.

Suatu malam konon sang raja bermimpi anaknya akan sembuh, tetapi Anyon Tin harus berlayar tanpa tujuan. Di mana nanti kapalnya mendarat, di sana dia akan menjumpai orang yang lebih itu dan di sana dia akan sembuh. Keesokan harinya raja China segera memerintahkan untuk membangun sebuah perahu sesuai dengan mimpinya.

Setelah perahu itu siap, raja China lalu membawa putrinya ke atas perahu dengan membawakan delapan orang pengawal beserta perbekalan dan pakaian. Ke delapan pengawal China tadi adalah paman dan saudara-saudara sang putri. Setelah cukup perbekalan disiapkan, maka kapal itu segera berlayar ke tengah lautan.

Kapal berlayar tanpa tujuan yang pasti, hanyalah mengikuti ke mana dibawa angin, semuanya sudah bertekad bulat untuk mengikuti pelayaran itu ke mana pun kapal itu membawa.

Suatu ketika tibalah rombongan raja China itu di suatu wilayah yang dihuni oleh Sunan Gunung Jati bernama Muara Jati. Saat rombongan Raja Cina itu tiba konon Sunan Gunung Jati tengah membangun kolam di Gunung Semar.

Rombongan itu memperoleh kabar bahwa Sunan Gunung Jati berada di daratan itu. Rombongan lantas menghadap ke Syekh Maulana Jati atau Sunan Gunung Jati. Di hadapan Sunan Gunung Jati, putri China melihat perlahan kepada Syekh Maulana, sang putri tidak melupakannya dan segera memberikan hormat kepadanya.