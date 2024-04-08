Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Penguasa Mataram Diminta Serang Kerajaan Pajang Usai Sultan Hadiwijaya Wafat

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |00:30 WIB
Saat Penguasa Mataram Diminta Serang Kerajaan Pajang Usai Sultan Hadiwijaya Wafat
Panembahan Senopati (Foto: istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Panembahan Senopati mencoba dipengaruhi oleh Pangalasan dan utusan Pangeran Benawa, untuk menyerang Kerajaan Pajang. Serangan itu dilakukan pasca Sultan Hadiwijaya wafat dan Arya Pangiri, bertahta di Pajang atas keputusan Sunan Kudus. Sang pangalasan berujar bahwa rakyat Pajang sebagian besar tidak mendukung kepempimpinan Arya Pangiri, yang berasal dari Demak.

Pada provokasi dari Pangalasan, Senopati disebut jika akan melakukan serangan ke Pajang, sebagian besar rakyat akan mendukungnya. Sebab rakyat Pajang benci ke Raja Arya Pangiri yang baru berkuasa. Tapi hal itu ditolak Panembahan Senopati.

Pada saat yang sama, Pangeran Benawa sama sekali tidak menikmati posisinya sebagai adipati Jipang, dikutip dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II". Sehari-harinya ia selalu dirundung kesedihan karena lepasnya takhta Pajang dari tangannya. Ia merasa sebagai seorang pangeran yang dibuang dari pusat ibu kota.

Karena kesedihannya inilah, Pangeran Benawa dalam sebuah mimpinya bertemu dengan ayahandanya, Sultan Hadiwijaya. Di dalam mimpinya itu, Pangeran Benawa disuruh meminta bantuan kepada Senopati.

Maka pada pagi harinya, Pangeran Benawa mengirimkan utusan ke Mataram, untuk menyampaikan pesan agar Senopati bersedia pergi ke Jipang. Namun setelah mendengar laporan dari utusan Jipang itu, Senopati justru bertanya balik, apa maksudnya dirinya diminta Pangeran Benawa untuk ke Jipang.

Jika undangannya ke Jipang itu sekedar untuk membangun koalisi dengan Pangeran Benawa untuk merebut Pajang, ia tidak mau. Senopati sendiri menegaskan, bahwa dirinya tidak mau memperuncing persoalan yang ada di Pajang, sebab bagaimanapun penguasa Pajang sekarang juga saudaranya.

Halaman:
1 2
      
