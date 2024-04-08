Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut di Tol Cikampek KM 58 yang Tewaskan 12 Orang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |17:19 WIB
Kronologi Lengkap Kecelakaan Maut di Tol Cikampek KM 58 yang Tewaskan 12 Orang
Evakuasi mobil yang terlibat kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek KM58, Karawang Timur, Jawa Barat (Foto: ANTARA/Awaludin)
JAKARTA - Polisi membeberkan detik-detik kronologi kecelakaan maut di KM 58 Tol Cikampek arah Jakarta, Karawang Timur, Jawa Barat, yang melibatkan tiga kendaraan dan menewaskan 12 orang, Senin (8/4/2024).

Lokasi kecelakaan merupakan jalur contraflow untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2024. 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Jules Abraham Abast mengatakan bahwa kecelakaan terjadi sekira pukul 07.04 WIB pagi tadi.

Tiga kendraaan yang terlibat ialah Daihatsu GrandMax nomor polisi B 1635 BKT, Daihatsu Terios berpelat E 1399 MF dan Bus Prima Jasa B 7655 TGD.

