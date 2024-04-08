Terminal Kampung Rambutan Sudah Tak Bisa Layani Pembelian Tiket di Tempat

JAKARTA - Kepala Terminal Kampung Rambutan, Yulza Rhamadoni memastikan bahwa sudah tidak ada lagi ketersediaan tiket bagi calon penumpang yang akan mudik menggunakan armada bis pada H-3 lebaran idul Fitri Tahun 2024 ini.

"Kalau tiket 'Go Show' (beli langsung di terminal) sudah tidak ada ya," kata Yulza saat ditemui di Pusat informasi terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Minggu (7/4/2024).

Dia menyampaikan bahwa penumpang yang telah datang dan memadati area ruang tunggu terminal ini merupakan mereka yang sudah memiliki tiket yang sudah dibeli di hari sebelumnya.

"Jadi mereka tinggal menunggu waktu kedatangan saja," ujarnya.