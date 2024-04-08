Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Menengok Ratusan Pemudik Motor Pertama Kali Sandar di Pelabuhan Panjang

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |01:30 WIB
Menengok Ratusan Pemudik Motor Pertama Kali Sandar di Pelabuhan Panjang
Pemudik motor via Pelabuhan Panjang (Foto: MPI)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Ratusan pemudik tiba di Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan alternatif pada puncak arus mudik Lebaran 2024, Minggu 7 April 2024.

Pemudik motor yang diangkut menggunakan KM Panorama Nusantara itu tiba di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung sekitar pukul 03.51 WIB.

Sebelumnya, para pemudik berangkat dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Sabu 6 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, Jece Julita Piris mengatakan, kapal tersebut membawa kendaraan dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang.

"Skemanya dari tanggal 3 April 2024 tapi baru terlaksana hari ini. Untuk penumpang berjumlah 118 orang yang dibawa dengan kendaraan masing-masing, kendaraan roda 2 ada 67, bus kecil 17 dan truk besar 9 jadi jumlahnya total 93 unit," ujar Jece.

Jece melanjutkan, KM Panorama Nusantara diperkirakan akan 3 kali bersandar di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung.

"Kalau untuk besok belum ada perkiraan manifest kapal berapa prediksinya, cuman besok ada lagi diperkirakan ada 3 kali untuk ke Pelabuhan Panjang," ungkapnya

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement