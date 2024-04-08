Menengok Ratusan Pemudik Motor Pertama Kali Sandar di Pelabuhan Panjang

BANDARLAMPUNG - Ratusan pemudik tiba di Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan alternatif pada puncak arus mudik Lebaran 2024, Minggu 7 April 2024.

Pemudik motor yang diangkut menggunakan KM Panorama Nusantara itu tiba di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung sekitar pukul 03.51 WIB.

Sebelumnya, para pemudik berangkat dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Sabu 6 April 2024, sekitar pukul 19.00 WIB.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Panjang, Jece Julita Piris mengatakan, kapal tersebut membawa kendaraan dari Pelabuhan Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang.

"Skemanya dari tanggal 3 April 2024 tapi baru terlaksana hari ini. Untuk penumpang berjumlah 118 orang yang dibawa dengan kendaraan masing-masing, kendaraan roda 2 ada 67, bus kecil 17 dan truk besar 9 jadi jumlahnya total 93 unit," ujar Jece.

Jece melanjutkan, KM Panorama Nusantara diperkirakan akan 3 kali bersandar di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung.

"Kalau untuk besok belum ada perkiraan manifest kapal berapa prediksinya, cuman besok ada lagi diperkirakan ada 3 kali untuk ke Pelabuhan Panjang," ungkapnya