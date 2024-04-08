Sopir Diduga Mabuk, Mobil Avanza Tabrak Rumah Makan

NAGEKEO - Mobil Toyota Avanza menabrak Rumah Makan Mbay Makmur, di Jalan Soekarno Hatta, Kota Mbay, Kabupaten Nagekeo. Insiden kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin 8 April 2024, dini hari, sekira pukul 00:30 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Diduga, sopir yang mengemudikan mobil tersebut dalam keadaan mabuk.

Martha Ola (49), pemilik Rumah Makan Mbay Makmur, berujar kecelakaan minibus terjadi di saat seluruh penghuni rumah makan Mbay Makmur sedang bersiap untuk tidur.

Dijelaskannya, mereka kaget setelah mendengar bunyi dentuman dari arah samping warung. Begitu penghuni rumah mengecek sumber bunyi, mereka melihat bangunan samping rumah makan beserta tungku pemanggang sate telah hancur akibat tabrakan itu.

Sementara, Martha juga melihat sudah ada banyak orang yang membantu proses evakuasi kedua pria yang berada di dalam mobil nahas itu hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit mendapat perawatan medis.

Dari dokumentasi yang diperoleh, plat nomor minibus naas itu ada tulisan Ahok di bawah nomor polisi.

"Kami semua aman, hanya bangunan samping dengan tungku panggang sate saja yang rusak. Ini sementara kami bawa ke bengkel las untuk bikin alat panggang baru," ujar Martha Ola.

Penjelasan lebih detail mengenai penyebab kecelakaan termasuk bagaimana kondisi dari dua penumpang baru diketahui setelah Kasat Lantas Polres Nagekeo, AKP Melki Davidson Nenobais memberikan keterangan.