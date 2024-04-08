Kapolri: 2 Korban Meninggal Kecelakaan Tol Japek dari Ciamis dan Bogor

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan dua korban meninggal akibat kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB berasal dari Ciamis dan Bogor.

“Tadi juga diinformasikan ada 2 KTP yang didapatkan yang kemudian dikenali, identitas dan itu sudah kita hubungi pihak keluarga ada yang satu berasal dari Ciamis dan satu berasal dari Bogor,” ujar Listyo saat konferensi pers di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Sementara itu, Listyo melaporkan korban meninggal sebanyak 12 orang yakni 7 laki-laki dan 5 perempuan akibat kecelakaan ini. Semua korban meninggal berasal dari mobil Grand Max yang sesuai STNK berasal dari Jakarta Timur.

“Dari 12 jenazah Hasil dari 7 laki-laki dan 5 wanita, saat ini semuanya sedang dalam proses postmortem untuk mengambil jaringan, tubuh, kemudian juga properti-properti yang mungkin masih bisa didapat,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan untuk upaya selanjutnya yakni melakukan pemberian pelayanan terkait dengan proses antemortem yaitu pengambilan jenazah yang akan diambil oleh keluarga.

“Namun demikian, sebelumnya kita harus melakukan pengecekan terkait dengan DNA ataupun juga mengecek hasil properti yang ada sehingga kemudian nanti pada saat match bisa kita serahkan kepada keluarga korban,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)