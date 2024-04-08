Mobil Nyemplung ke Sungai di Jalur Mudik Alternatif Banyumas

Mobil nyemplung ke sungai di jalur mudik alternatif Banyumas (Foto : iNews)

BANYUMAS - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur alternatif mudik di Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah mobil nyemplung di sungai karena pengemudi diduga terkejut dengan kondisi jalan yang menikung tajam dan ada mobil melintas dari arah berlawanan.

Bruntung tidak ada korban jiwa karena pengemudi dan penumpang mobil berhasil berenang untuk menyelamatkan diri ke tepi sungai.

Kondisi mobil berwarna hitam ini nyaris tenggelam seluruh bodynya ke sungai. Mobil yang membawa penumpang untuk bersilaturahmi menjelang Lebaran tersebut tak bisa dikendalikan dan masuk ke sungai.

Kecelakaan itu terjadi di Desa Kecila, kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Kecelakaan berawal saat mobil yang dikemudikan Rendi, warga Banjarsari Jetis, Cilacap, melaju dari arah utara menuju selatan. Namun sesampainya di Jalan Kecila Alasmalang, Kemranjen, yang kondisinya sempit dan menikung, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul mobil menyalip kendaraan lainnya.

Karena jarak sudah terlalu dekat, sopir terpaksa banting setir ke kiri sehingga mobil terjun ke jurang sedalam kurang lebih 5 meter.

"Ada mobil tiba-tiba dari lawan arah, saya lalu banting setir ke kiri," ujar Rendi, Senin (8/4/2024).