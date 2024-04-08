Kecelakaan Terjadi di Jalur Contraflow KM 58 Tol Jakarta-Cikampek

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur contra flow atau arus berlawanan di kilometer (KM) 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Senin (8/4/2024), sekitar pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan informasi reporter iNews Media Group dalam program Breaking News ‘Puncak Arus Mudik 2024’ proses evakuasi saat ini masih dilakukan dimana terlihat pihak kepolisian, ambulans, juga dari Jasa Marga di lokasi kejadian.

Sementara itu, menurut informasi satu minibus yang melaju dari arah Jakarta melalui jalur contra flow namun diduga oleng yang akhirnya menabrak bus yang ada yang berlawanan arah. Terlihat asap hitam membumbung tinggi dari mobil yang terbakar.

Hingga saat ini proses evakuasi terhadap korban yang terlibat kecelakaan masih terus dilakukan. Sementara mobil ambulans sudah disiagakan untuk melakukan evakuasi terhadap korban. Pihak kepolisian belum memastikan korban meninggal dunia ataupun korban luka-luka yang berada di lokasi kecelakaan.

(Awaludin)