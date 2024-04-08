Kecelakaan Maut di KM 58 Japek Tewaskan 13 Orang, Grand Max Coba ke Bahu Jalan

JAKARTA - Polri membeberkan detik-detik kecelakaan maut di KM 58 Tol Cikampek arah Jakarta. Diketahui, kecelakaan melibatkan tiga kendaraan menewaskan 13 orang.

Sebelum kecelakaan terjadi, mobil Grand Max mengalami masalah dan mencoba ke bahu jalan.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast mengatakan, tiga kendraaan tang terlibat ialah Daihatsu GrandMax, Daihatsu Terios dan ketiga satu bus besar. Kecelakaan terjadi sekira pukul 07.04 WIB, pagi tadi, Senin (8/4/2024).

"Mobil Grand Max yang berada di jalur contraflow arah Cikampek mengalami trouble. Kemudian mobil tersebut berupaya untuk menepi di bahu jalan kanan di jalur B yang mengarah ke Jakarta," kata Jules.

Namun, dari arah belakang mobil Grand Max ini tiba-tiba dihantam oleh bus antar kota yang melintas. Alhasil, kecelakaan pun terjadi. Buntut kejadian itu membuat mobil GrandMax terbakar seketika.

"Selanjutnya juga ada satu Terios yang mengalami dampak dan menabrak bus dan juga ikut terbakar," kata dia.