Tandai Akhir Ramadhan, Turki Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 10 April Esok

RABAT - Turkiye telah mengumumkan 10 April sebagai hari pertama Idul Fitri, menandai berakhirnya Ramadhan.

Menurut Al Jazeera, Kantor Urusan Agama Turki telah resmi mengumumkan bahwa Rabu (10/4/2024) akan menjadi Idul Fitri.

Menurut outlet berita Turki Daily Sabah, Idul Fitri juga dikenal secara lokal sebagai Seker Bayram atau hari raya manisan.

Seperti di beberapa negara lain, masyarakat Turki merayakan Idul Fitri melalui pertukaran kunjungan keluarga dan bingkisan.

Selain Turki, beberapa negara lain juga mengumumkan hal serupa pada 10 April sebagai hari pertama Idul Fitri, antara lain Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA).

Beberapa negara lain belum bisa memastikan tanggal resmi Idul Fitri menyusul penampakan hilal besok.