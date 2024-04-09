Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tandai Akhir Ramadhan, Turki Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 10 April Esok

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |08:58 WIB
Tandai Akhir Ramadhan, Turki Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 10 April Esok
Turki umumkan Idul Fitri jatuh pada 10 April esok (Foto: Morocco World News)
A
A
A

RABAT - Turkiye telah mengumumkan 10 April sebagai hari pertama Idul Fitri, menandai berakhirnya Ramadhan.

Menurut Al Jazeera, Kantor Urusan Agama Turki telah resmi mengumumkan bahwa Rabu (10/4/2024) akan menjadi Idul Fitri.

Menurut outlet berita Turki Daily Sabah, Idul Fitri juga dikenal secara lokal sebagai Seker Bayram atau hari raya manisan.

Seperti di beberapa negara lain, masyarakat Turki merayakan Idul Fitri melalui pertukaran kunjungan keluarga dan bingkisan.

Selain Turki, beberapa negara lain juga mengumumkan hal serupa pada 10 April sebagai hari pertama Idul Fitri, antara lain Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA).

Beberapa negara lain belum bisa memastikan tanggal resmi Idul Fitri menyusul penampakan hilal besok.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/337/3128178/budi_gunawan-BdM6_large.jpg
Pemerintah Pantau Ketat Arus Mudik dan Situasi Kamtibmas Selama Libur Idul Fitri dan Nyepi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127737/idul_fitri-rdCP_large.jpg
Diselimuti Haru, Keluarga Napi Lapas Cikarang Kumpul di Hari Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/337/3127732/dpr-e9YU_large.jpg
DPR: Jadikan Idul Fitri Momen Berbagi demi Wujudkan Kesejahteraan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/337/3127055/sidang_isbat-O7lF_large.jpg
Saksikan Hasil Sidang Isbat Penentuan Idul Fitri di Portal dan Youtube Official Okezone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/338/3125201/polres_jakbar-LEd8_large.jpg
Cek Pos Pengamanan, Kapolres Jakbar Pastikan Keamanan Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/18/2995119/kehilangan-kendali-bus-jatuh-ke-jurang-tewaskan-17-orang-yang-hendak-pergi-merayakan-idul-fitri-admBQRQ9ZQ.jpg
Kehilangan Kendali, Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan 17 Orang yang Hendak Pergi Merayakan Idul Fitri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement