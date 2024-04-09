Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Qatar Resmi Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 10 April Esok

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |08:52 WIB
Qatar Resmi Umumkan Idul Fitri Jatuh pada 10 April Esok
Qatar resmi umumkan Idul Fitri jatuh pada 10 April esok (Foto: The Peninsula)
A
A
A

DOHA Komite Penampakan Bulan Sabit di Kementerian Awqaf dan Urusan Islam Qatar telah mengumumkan bahwa Selasa, 9 April 2024, akan menjadi hari terakhir bulan suci Ramadhan. Komite menambahkan jika Rabu 10 April 2024 merupakan hari pertama Idul Fitri yang diberkahi di Qatar.

Hal ini disampaikan Komite di Qatar Television. Seperti diketahui, beberapa negara Islam dan mayoritas penduduknya beragama Islam resmi mendeklarasikan Rabu (10/4/2024) sebagai hari pertama perayaan Idul Fitri tahun ini.

Negara-negara termasuk Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Irak, Palestina, Suriah, Mesir, Lebanon, Yaman, dan Unib Emirat Arab (UEA) telah mengonfirmasi bahwa Selasa (9/4/2024) menandai selesainya bulan suci Ramadhan, dan Rabu (10/4/2024) menjadi awal Idul Fitri.

Arab Saudi mengumumkan Idul Fitri 2024 jatuh pada 10 April esok. Komite agama di seluruh negeri mengatakan bulan tidak terlihat malam ini.

Oleh karena itu, hari pertama bulan kesepuluh dalam kalender Islam Syawal akan jatuh pada tanggal 10 April, yang menandai berakhirnya Ramadhan.

Telusuri berita news lainnya
