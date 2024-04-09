Warga Amerika Utara Rayakan Gerhana Matahari Total dengan Sorak-sorai, Musik hingga Pernikahan

Warga Amerika Utara rayakan gerhana matahari total dengan sorak-sorak, musik, hingga pernikahan (Foto: AP)

LONDON - Kegelapan tengah hari yang dingin melanda Amerika Utara pada Senin (8/4/2024) ketika gerhana matahari total terjadi di seluruh benua, menggetarkan mereka yang cukup beruntung untuk menyaksikan momen tersebut melalui langit cerah.

Kemeriahan gerhana melanda Meksiko, AS, dan Kanada, saat bulan bergerak di depan matahari, menghalangi sinar matahari.

Bulan mulai menutupi matahari saat gerhana sebagian dimulai di Pasifik selatan pada sore hari.

Setelah sekitar dua jam, gerhana meninggalkan Amerika Utara. Tidak akan ada lagi tontonan pantai ke pantai di benua ini hingga tahun 2045.

Jalur gerhana totalitas terbentang dari Mazatlan, Meksiko hingga Newfoundland. Orang-orang yang bersuka ria diliputi kegelapan di taman-taman negara bagian, di atap-atap kota, dan di kota-kota kecil.

Kebanyakan dari mereka yang berada di Amerika Utara, namun tidak dalam jalur langsung, masih menyaksikan gerhana sebagian, dengan bulan mengubah matahari menjadi bulan sabit yang berapi-api.

Perhentian pertama gerhana matahair total di darat membuat pantai Mazatlan yang berkilauan menjadi gelap sebelum melanjutkan perjalanan ke timur laut menuju Eagle Pass, Texas, salah satu perhentian pertamanya di Amerika Serikat (AS).

Jutaan orang di sepanjang koridor sempit di Amerika Utara mulai dari pantai Pasifik Meksiko hingga Kanada bagian timur berharap awan akan cerah sementara mereka dengan sabar menunggu totalitas mencapai lokasi mereka. Beberapa pasangan pun memutuskan menikah saat gerhana matahri total ini terjadi.

Gerhana matahari total bertahan hingga empat menit 28 detik di titik tertentu. Sorak-sorai pecah di sepanjang pantai di Mazatlan saat bulan mulai melewati matahari.