HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bus Sumatera Terjemak Macet di Merak, Pemudik di Terminal Pulo Gebang Telantar 5 Jam

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |20:23 WIB
Bus Sumatera Terjemak Macet di Merak, Pemudik di Terminal Pulo Gebang Telantar 5 Jam
Penumpang bus di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur (Foto: MPI/Dinar)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah pemudik tujuan Pulau Sumatera di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, mengeluh akibat kedatangan bus yang molor dari jadwal karena terjebak macet di sekitar Pelabuhan Merak, Banten.

Pemudik tujuan Padang, Sumatera Barat, Heru Saputra (27) menuturkan dirinya harus menunggu lebih dari 6 jam di Terminal Pulo Gebang.

“Sekitar 5 jam. Saya nunggu di dalam terminal aja, sejak jam 10 tadi,” kata Heru saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (8/4/2024) sore.

 BACA JUGA:

Dikonfirmasi terpisah, Komandan Regu (Danru) Dinas Perhubungan UPT Terminal Pulo Gebang, Mujib Thamrin, mengakui terdapat sebagian bus lintas Sumatera yang mengalami penundaan (delay) keberangkatan.

“Memang sebagian tadi ada yang delay,” kata Mujib kepada MPI.

Halaman:
1 2
      
