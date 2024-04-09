Rumah Semi Permanen di Pandeglang Mendadak Ambruk, Tiga Orang Luka-luka

PANDEGLANG - Satu unit rumah di Kampung Sumurwaru, Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ambruk, pada Senin, 8 April 2024. Tiga orang mengalami luka dan dilarikan ke Puskesmas terdekat.

Usut punya usut rumah semi permanen itu milik Ahmadi. Kala itu rumah tengah berisikan 5 orang yakni Ahmadi Eha Ulfiah sang istri dan ketiga anaknya Ilham Maulana, Aura Al Ikhlas dan Siti Hawa.

Kabarnya, korban paling parah adalah Ahmadi. Dia mengalami luka bocor dan lecet di bagian punggung dan pundak akibat tertimpa reruntuhan bangunan.

Komandan Pos (Danpos) Patia pada Koramil Pagelaran, Serma Agus Rizal melaporkan, satu rumah di Kampung Sumurwaru secara tiba-tiba ambruk.

"Belum diketahui secara pasti penyebabnya. Rumah itu milik Bapak Mahdi," kata Agus.

Proses evakuasi penyelamatan, terang Agus, berlangsung dramatis karena kondisi keluarga yang berada di dalam rumah tertimpa reruntuhan.