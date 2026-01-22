Rumah di Matraman Ambruk Usai Diguyur Hujan Deras, Satu Orang Jadi Korban

JAKARTA - Satu unit rumah di Jalan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, dilaporkan ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk dan hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut. Akibat kejadian ini, satu orang mengalami luka ringan.

Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 05.30 WIB pagi tadi. Ia menyebut ambruknya rumah dipicu oleh struktur bangunan yang sudah rapuh dan hujan berintensitas lebat.

“Objek kejadian satu unit bangunan rumah. Penyebabnya bangunan yang sudah lapuk dan disertai hujan dengan intensitas lebat,” kata Yohan, Kamis (22/1/2026).

Akibat peristiwa tersebut, seorang penghuni rumah bernama Ryhan (24) mengalami luka ringan di bagian kepala setelah tertimpa reruntuhan bangunan.

“Korban sudah dibawa ke Puskesmas Kecamatan Matraman. Kondisinya mengalami luka ringan,” ujarnya.

Selain adanya korban luka, kejadian rumah ambruk ini juga menyebabkan kerugian materiil sekitar Rp30 juta. Hingga kini, proses penanganan di lokasi masih terus berlangsung.

(Awaludin)