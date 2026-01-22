Hujan Deras, Lalu Lintas Jalan Letjen Suprapto Jakpus Macet

JAKARTA - Hujan deras mengguyur kawasan DKI Jakarta membuat sejumlah ruas jalan terdampak kemacetan, Kamis (22/1/2026) pagi. Salah satunya ialah di Jalan Letjen Suprapto, Johar Baru, Jakarta Pusat.

1. Lalin Macet

Berdasarkan pantauan di lokasi, kemacetan terjadi sejak pagi hari dan masih mengular hingga pukul 10.06 WIB. Ruas jalan yang terdampak ialah yang mengarah ke Jalan Raya Kramat atau Underpass Jalan Pantura.

Dua lajur cepat di ruas jalan itu terlihat dipenuhi kendaraan roda empat. Mereka harus berjalan secara perlahan sebelum sesekali berhenti.

Puncak kepadatan terlihat berada di simpang Underpass Jalan Pantura, terlihat akibat kendaraan harus bergantian maka kepadatan lalu lintas tidak terhindarkan.

Di sisi lain, ruas jalan yang sama di arah Cempaka Mas terlihat lebih lancar. Tidak ada kepadatan lalu lintas yang terlihat menuju arah Cempaka Mas.

Tak terlihat adanya genangan air yang menyebabkan kendaraan terpaksa berhenti.

(Erha Aprili Ramadhoni)