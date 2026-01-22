Pramono Sebut OMC Digelar Dua Kali saat Hujan Lebat Guyur Jakarta

JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur sejumlah wilayah di Jakarta pada Kamis (22/1/2026). Meski demikian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menekan turunnya hujan.

"Tadi pagi kami menerbangkan untuk OMC, untuk modifikasi kembali. Jadi untuk Jakarta, bekerja sama dengan pemerintah pusat dan BMKG," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (22/1/2026).

Pramono menjelaskan, pelaksanaan OMC telah dilakukan sejak pukul 07.30 WIB. Ia menambahkan, bahan semai akan disebar sebanyak dua kali pada hari ini.

“Dari jam 07.30 tadi kami sudah melakukan modifikasi cuaca. Dalam hari ini kita akan menerbangkan dua kali,” sambungnya.