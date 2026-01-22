Hujan Deras Guyur Jakarta, 1 RT dan 8 Ruas Jalan Tergenang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat satu RT, dan delapan ruas jalan tergenang usai hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya, pada Kamis (22/1/2026).

“Info terkini genangan per 22 Januari 2026 pukul 10.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 1 RT dan 8 ruas jalan tergenang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Mohammad Yohan, Kamis (22/1/2026).

Yohan menjelaskan, satu rukun tetangga (RT) yang tergenang berada di Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat, dengan ketinggian air mencapai 40 sentimeter.

BPBD DKI Jakarta telah mengerahkan personel untuk memantau kondisi genangan di setiap wilayah terdampak.

Selain itu, BPBD juga berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan saluran air berfungsi dengan baik, bersama lurah dan camat setempat. BPBD juga menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.