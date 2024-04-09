Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Semburkan Kolom Setinggi Abu 700 Meter

Joni Nura , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |11:08 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki Kembali Erupsi, Semburkan Kolom Setinggi Abu 700 Meter
Gunung Lewotobi Laki-Laki (Foto: PGA Lewotobi Laki-Laki)
A
A
A

FLORES TIMUR - Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi, Senin (9/4/2024) sekitar pukul 08.48 WITA, dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 700 meter di atas puncak atau 2.284 meter di atas permukaan laut.

PVMBG melaporkan bahwa kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah utara dan timur laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 3.7 mm dan durasi sementara ini sekitar 5 menit.

Saat ini Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki dan pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 KM dari pusat erupsi gunung. Serta sektoral 3 kilometer arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.

