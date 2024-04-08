Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, Letusan 500 Meter di Atas Puncak

NTT - Gunung api Lewotobi Laki-laki, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 2.084 m di atas permukaan laut), pada Senin (8/4/2024) sekira pukul 06.47 WITA.

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 7.4 mm dan durasi ± 1 menit 12 detik.

Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level II (waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 kilometer dari pusat erupsi Gunung.

Selain itu, masyarakat diminta agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Dan juga masyarakat harus mewaspadai potensi banjir lahar hujan, pada sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Hingga saat ini, status Gunung Lewotobi laki laki status waspada atau level ll warga minta selalu waspada terhadap erupsi Gunung Lewotobi laki laki.

(Awaludin)