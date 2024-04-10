Cegah Pencurian, Polisi Pantau Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Lebaran 2024

BEKASI - Kepolisian Sektor Cikarang Barat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meningkatkan kewaspadaan kejahatan dengan melakukan patroli ke rumah warga. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi pencurian rumah kosong saat di tinggal mudik Lebaran.

"Tentunya patroli ini mencegah kejahatan yang diwaspadai pada momen mudik ini, yakni pencurian di rumah kosong saat di tinggal mudik oleh warga," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran, Selasa (9/4/2024).

Kegiatan patroli rumah kosong kali ini dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Muktiwari, Ketua RW beserta warga, dan keamanan lingkungan setempat.

Patroli ini dilaksanakan di perumahan kawasan, Permata Regensi Residen, Desa Muktiwari, Cibitung, Bekasi, pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 00.30 WIB dini hari.