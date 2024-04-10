Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cegah Pencurian, Polisi Pantau Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Lebaran 2024

Ade Suhardi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |01:02 WIB
Cegah Pencurian, Polisi Pantau Rumah Kosong yang Ditinggal Mudik Lebaran 2024
A
A
A

BEKASI - Kepolisian Sektor Cikarang Barat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meningkatkan kewaspadaan kejahatan dengan melakukan patroli ke rumah warga. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi pencurian rumah kosong saat di tinggal mudik Lebaran.

"Tentunya patroli ini mencegah kejahatan yang diwaspadai pada momen mudik ini, yakni pencurian di rumah kosong saat di tinggal mudik oleh warga," kata Kapolsek Cikarang Barat Kompol Gurnald Patiran, Selasa (9/4/2024).

Kegiatan patroli rumah kosong kali ini dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Desa Muktiwari, Ketua RW beserta warga, dan keamanan lingkungan setempat.

 BACA JUGA:

Patroli ini dilaksanakan di perumahan kawasan, Permata Regensi Residen, Desa Muktiwari, Cibitung, Bekasi, pada Selasa (9/4/2024) sekitar pukul 00.30 WIB dini hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement