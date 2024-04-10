Aplikasi Travoy, Asisten Digital Perjalanan di Jalan Tol Yang Bikin Mudik Lebih Aman dan Nyaman

JAKARTA-Tunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk konsisten mengembangkan Aplikasi Travoy, asisten digital perjalanan dengan sejumlah fitur unggulan yang terintegrasi dari Jasa Marga Tollroad Command Center dan dapat diakses oleh masyarakat.

Marketing and Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani menjelaskan, hingga awal April 2024 ini, Jasa Marga mencatat total 543 ribu user telah menggunakan aplikasi Travoy dengan rincian 480 ribu user mendownload aplikasi Travoy dari aplikasi Android dan 63 ribu user dari aplikasi iOS.

Faiza menggaris bawahi adanya penambahan jumlah user hingga 13 ribu user dari akhir Maret hingga awal April 2024 ini dalam melayani pengguna jalan yang membutuhkan informasi terkait arus mudik dan balik libur Hari Raya Idulfitri 1445H.

Pada momen Hari Raya Idulfitri 1445H/Lebaran 2024, Aplikasi Travoy telah ditingkatkan dengan fitur lengkap yang dapat memberikan opsi rute perjalanan terbaik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

“Keunggulan dan kemudahan yang dihadirkan Aplikasi Travoy versi baru akan membantu pengguna jalan dalam merencanakan perjalanan dengan lebih baik lagi. Fitur baru yang dikembangkan yaitu Travoy Journey yang dapat memberikan informasi mengenai estimasi jarak, waktu tempuh, tarif tol, informasi lalu lintas, CCTV real time, rest area yang akan dilalui, informasi pada Dynamic Message Sign (DMS) hingga kecepatan rata-rata selama rute perjalanan,” ujar Faiza.