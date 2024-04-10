Ganjar Pranowo dan Keluarga Salat Ied di Wedomartani Sleman

YOGYAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo beserta keluarga mengikuti ibadah sholat ied di Lapangan Pokoh, dekat kediamannya Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Rabu (10/04/2024). Ganjar ditemani anak dan istrinya.

Pantauan Inews.id di lokasi, Ganjar tiba di Lapangan Pokoh bersama istri, Siti Atiqoh Supriyanti dan putranya, M Zinedine Alam Ganjar sekira pukul 06.11 WIB. Setibanya di lokasi, Ganjar langsung berbaur dengan warga lainnya dan baris di bagian paling depan.

Ganjar nampak mengenakan kopiah hitam serta jas cokelat yang dipadu kemeja dan sarung. Sementara Alam memakai baju koko berwarna krem dan sarung bermotif warna biru.

Ganjar berada di saf pertama barisan jamaah putra bersebelahan dengan Alam Sedangkan Atiqoh yang mengenakan gamis hitam dan coklat berada di saf barisan kedua untuk jamaah perempuan.

Sekira pukul 06.30 WIB, salat ied telah dimulai. Solat dipimpin imam dan khatib Ustaz Abdul Wahid yang juga merupakan dosen Universitas Darussalam Gontor. Salat Id berlangsung khidmat hingga rampung sekitar pukul 07.00 WIB.