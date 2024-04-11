Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Perayaan Idul Fitri di Arab Saudi, Merangkul Kegembiraan dan Persatuan

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:13 WIB
Perayaan Idul Fitri di Arab Saudi, Merangkul Kegembiraan dan Persatuan
Perayaan Idul Fitri di Arab Saudi, merangkul kegembiraan dan persatuan (Foto: AN Photo)
RIYADH – Perayaan Idul Fitri, acara penting dalam kalender Islam yang menandai puncak bulan puasa Ramadhan, dirayakan dengan semangat dan kegembiraan keagamaan di seluruh Kerajaan Arab Saudi.

Umat Islam di seluruh Arab Saudi melaksanakan salat Idul Fitri pada Rabu (10/4/2024) pagi, 15 menit setelah matahari terbit, sesuai dengan kalender Umm Al-Qura.

Untuk mengantisipasi salat Idul Fitri, jamaah memenuhi ruang salat dan masjid yang telah disiapkan dengan cermat di seluruh Kerajaan pada dini hari.

Perayaan selama seminggu ini, yang merupakan puncak dari bulan puasa Ramadhan dan awal liburan Idul Fitri, telah menjadi perayaan paling meriah dalam kalender Islam, ketika keluarga mengatur pertemuan, pesta, dan menawarkan hadiah dan makanan lezat.

“Pada kesempatan Idul Fitri yang menggembirakan ini, hari raya paling perayaan dalam kalender Islam, kami berkumpul dengan kerabat dan teman untuk menikmatinya. Malam ini semua kerabatku datang ke rumahku untuk merayakannya. Kami juga akan mengunjungi mereka keesokan harinya dan ini akan berlanjut selama liburan berlanjut hingga akhir pekan. Kami bertukar salam, berbagi hadiah dan makanan lezat,” terang Alaa Alshammari, seorang warga Riyadh, kepada Arab News.

“Idul Fitri adalah saat yang penuh kegembiraan, rasa syukur, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Salah satu adat istiadat Idul Fitri yang paling digandrungi adalah saling bertukar bingkisan Idul Fitri atau Idul Fitri, sebagai wujud ikhlas mengungkapkan rasa syukur dan cinta kepada keluarga dan sahabat,” lanjutnya.

Pengaturan sipil dan keamanan yang komprehensif diterapkan pada festival tahunan tersebut untuk memastikan perayaan penuh warna dapat dinikmati dengan aman.

Ibu kota telah didekorasi oleh staf kota dengan pengaturan khusus, termasuk spanduk bertuliskan “Idul Fitri” di jalan-jalan utama.

Halaman: 1 2
1 2
      
