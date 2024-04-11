Serangan Rusia Rusak Sistem Kelistrikan di Ukraina Selatan, Pemadaman Listrik Berdampak ke 400.000 Konsumen

Serangan udara Rusia serang rusak sistem kelistrikan di Ukraina selatan (Foto: AFP)

KYIV - Serangan rudal dan drone Rusia merusak fasilitas energi Ukraina di wilayah Laut Hitam di Odesa dan kota terdekat Mykolaiv pada Rabu (10/4/2024), sehingga menambah tekanan pada jaringan listrik yang diserang.

Rusia, yang telah menargetkan utilitas Ukraina selama perang dua tahun tersebut, memperbarui serangan udaranya terhadap sistem energi Ukraina bulan lalu dengan serangan yang menghancurkan setidaknya delapan pembangkit listrik dan beberapa lusin gardu induk.

Operator jaringan listrik Ukraina mengatakan serangan pada Rabu (10/4/2024) menyebabkan pemadaman listrik darurat di wilayah selatan Mykolaiv dan negara tetangga Kherson. Kementerian Energi mengatakan pemadaman listrik telah berdampak pada lebih dari 400.000 konsumen, namun listrik kemudian kembali pulih bagi sebagian besar dari mereka.

Angkatan udara mengatakan Rusia meluncurkan 17 drone penyerang dan tiga rudal ke Ukraina dalam serangan terbarunya semalam dan pertahanan udara berhasil menjatuhkan 14 drone dan dua rudal.

Gubernur wilayah tersebut Oleh Kiper mengatakn serangan di wilayah Odesa menargetkan infrastruktur penting dan logistik, kata