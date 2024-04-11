Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rusia Rusak Sistem Kelistrikan di Ukraina Selatan, Pemadaman Listrik Berdampak ke 400.000 Konsumen

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |16:14 WIB
Serangan Rusia Rusak Sistem Kelistrikan di Ukraina Selatan, Pemadaman Listrik Berdampak ke 400.000 Konsumen
Serangan udara Rusia serang rusak sistem kelistrikan di Ukraina selatan (Foto: AFP)
A
A
A

KYIV - Serangan rudal dan drone Rusia merusak fasilitas energi Ukraina di wilayah Laut Hitam di Odesa dan kota terdekat Mykolaiv pada Rabu (10/4/2024), sehingga menambah tekanan pada jaringan listrik yang diserang.

Rusia, yang telah menargetkan utilitas Ukraina selama perang dua tahun tersebut, memperbarui serangan udaranya terhadap sistem energi Ukraina bulan lalu dengan serangan yang menghancurkan setidaknya delapan pembangkit listrik dan beberapa lusin gardu induk.

Operator jaringan listrik Ukraina mengatakan serangan pada Rabu (10/4/2024) menyebabkan pemadaman listrik darurat di wilayah selatan Mykolaiv dan negara tetangga Kherson. Kementerian Energi mengatakan pemadaman listrik telah berdampak pada lebih dari 400.000 konsumen, namun listrik kemudian kembali pulih bagi sebagian besar dari mereka.

Angkatan udara mengatakan Rusia meluncurkan 17 drone penyerang dan tiga rudal ke Ukraina dalam serangan terbarunya semalam dan pertahanan udara berhasil menjatuhkan 14 drone dan dua rudal.

Gubernur wilayah tersebut Oleh Kiper mengatakn serangan di wilayah Odesa menargetkan infrastruktur penting dan logistik, kata

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545/donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176835/donald_trum-a5cE_large.jpg
Trump Kecewa pada Putin dan Pertimbangkan Kirim Tomahawk ke Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176639/donald-kLT2_large.jpg
Nyerah Tekan Putin, Trump Sebut Erdogan Bisa Selesaikan Perang Rusia-Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/18/3176628/dmitry_medvedev-qRkd_large.jpg
AS Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina Bisa Berakhir Bencana untuk Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176338/rudal-JEfS_large.jpg
Trump Ancam Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina jika Putin Tidak Akhiri Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/18/3176194/vladimir_putin-UcXR_large.jpg
Putin Tegaskan Sikap: Ukraina Terima Tomahawk, Rusia Perkuat Sistem Anti-Udara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement