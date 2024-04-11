Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Warga Jakarta Dilarang Sholat Ied, Tak Ciut dengan Gertakan Belanda!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:07 WIB
Kala Warga Jakarta Dilarang Sholat Ied, Tak Ciut dengan Gertakan Belanda!
Ilustrasi Sholat Idul Fitri (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Muslim. Pada momen itu, umat Muslim akan menggelar Sholat Idul Fitri. 

Dahulu di era penjajahan tak seaman dan senyaman sekarang. Pada masa penjajahan Belanda, titik Sholat Idul Fitri terletak di pekarangan rumah bekas Soekarno di Pegangsaan Timur Nomor 56.

Setelah Agresi Militer 1 Belanda pada 1947 dan perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, Jakarta jatuh ke tangan Belanda. Meskipun Jakarta menjadi wilayah Belanda, puluhan ribu warga tetap menggelar Sholat Idul Fitri dalam skala besar di pusat kota, dengan titik utama di rumah bekas Bung Karno.

Menurut buku 'Kronik Revolusi Indonesia: Jilid IV (1948)' karya Pramoedya Ananta Toer dkk, Belanda mengusulkan agar Sholat Idul Fitri diadakan di Lapangan Gambir. Namun, anjuran tersebut tidak diikuti oleh Panitia Sholat Idul Fitri 1367 H.

"Sebagai diketahui, Pegangsaan Timur 56 oleh rakyat Jakarta dianggap simbol Republik (Indonesia). Lapangan Gambir Simbol Kekuatan Asing,” tulis Pramoedya Ananta Toer dkk.

Usulan tersebut disampaikan dua hari sebelum Hari Raya, yakni pada 4 Agustus 1948. Pemerintah Belanda menetapkan 1 Syawal 1367 H pada 7 Agustus, bukan pada 6 Agustus seperti yang telah ditetapkan pemerintah republik di Yogyakarta.

Meskipun demikian, panitia dan masyarakat tetap bertekad untuk melaksanakan Sholat Idul Fitri pada 6 Agustus, sesuai dengan ketentuan pemerintah republik di Yogyakarta.

Panitia akhirnya bertemu dengan Pokrol Jenderal (Jaksa Agung) pada 5 Agustus, yang awalnya juga keberatan dengan rencana Sholat Idul Fitri di Pegangsaan Timur 56. Namun, negosiasi tersebut menghasilkan izin dari Pokrol Jenderal dengan syarat bahwa jumlah jamaah tidak boleh lebih dari 100 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement