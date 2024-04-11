Peristiwa 11 April: Napoleon Tumbang, Organisasi Buruh International Didirikan

JAKARTA – Kaisar Napoleon Bonaparte turun takhta dan diasingkan ke Elba setelah penandatanganan Traktat Fontainebleau pada 11 April 1814. Di tanggal yang sama juga terjadi beragam peristiwa bersejarah dan menarik untuk diulas kembali.

Okezone pun merangkum beberapa peristiwa penting dan bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun pada 11 April, sebagaimana dihimpun dari Wikipedia.org, Sabtu (11/4/2020).

1779 – Galaksi Messier 60 Ditemukan oleh Johann Gottfried Koehler

Messier 60 dan galaksi terdekat Messier 59 sama-sama ditemukan oleh Johann Gottfried Koehler pada 11 April 1779 selama pengamatan komet di bagian yang sama dari langit. Charles Messier mencantumkannya dalam Katalog Messier sekira tiga hari setelah penemuan.

1814 – Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte Turun Takhta

Pada 11 April 1814, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte turun takhta dan diasingkan ke Elba setelah penandatanganan Traktat Fontainebleau.

Dia adalah seorang pemimpin militer dan politik Prancis yang menjadi terkenal saat Perang Revolusioner.

Sebagai Napoleon I, ia adalah Kaisar Prancis sejak 1804 sampai 1814, dan kembali pada 1815. Napoleon berasal dari sebuah keluarga bangsawan lokal dengan nama Napoleone di Buonaparte.

Traktat Fontainebleau adalah perjanjian yang ditandatangani di Paris pada 11 April 1814 antara Napoleon Bonaparte dengan perwakilan dari Austria, Hongaria, Bohemia, Rusia, dan Prusia.

Traktat ini diratifikasi oleh Napoleon pada 13 April. Dalam perjanjian tersebut, sekutu mengakhiri kekuasaan Napoleon sebagai kaisar Prancis dan membuangnya ke Elba.

1919 – Organisasi Buruh Internasional Didirikan

Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah wadah yang menampung isu buruh internasional di bawah PBB. Organisasi ini didirikan pada 1919 sebagai bagian Persetujuan Versailles setelah Perang Dunia I.

Organisasi tersebut menjadi bagian PBB setelah pembubaran LBB dan pembentukan PBB pada akhir Perang Dunia II.

Melalui Deklarasi Philadelphia 1944, organisasi ini menetapkan tujuannya. Sekretariat organisasi itu dikenal sebagai Kantor Buruh Internasional dan ketuanya sekarang adalah Guy Rider.