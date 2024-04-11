Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demi Ketemu Besan, Pemudik Asal Bukittinggi Rela Tunggu Macet Berjam-jam di Tol Japek

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |02:30 WIB
Demi Ketemu Besan, Pemudik Asal Bukittinggi Rela Tunggu Macet Berjam-jam di Tol Japek
Macet Tol Japek (Foto: MPI)
A
A
A

 

KARAWANG - Pemudik asal Bukittinggi, Sumatera Barat, rela menunggu selama berjam-jam di Km 57 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) demi bertemu besan di Cirebon, Jawa Barat.

Siti (74) bersama keluarganya tampak asik menyantap ketupat sayur khas lebaran di salah satu rest area favorit Tol Japek sambil duduk lesehan.

Kepada MNC Portal Indonesia, wanita berkerudung kuning itu menceritakan keseruannya di perjalanan.

Sejatinya, Siti dan keluarga tinggal di Tangerang dan berangkat menuju Cirebon demi bertemu besan.

Tak nampak raut gusar dari wajahnya ketika menemui kemacetan panjang di Tol Japek. Dia memilih untuk bersabar dalam menunggu kemacetan mengurai.

"Asal dari Bukittinggi, ini ke rumah besan, dari Tangerang ke Cirebon, sambil nunggu kemacetan, sudah dari waktu sholat dzuhur," kata dia.

Siti mengaku, tak terganggu dengan kemacetan serupa di dalam rest area. Sebaliknya, pemudik ini justru memanfaatkan waktu istirahatnya dengan maksimal di bawah pohon rindang.

"Tidak keganggu, enak aja, perut lapar, ini makan ketupat opor," ujar dia.

