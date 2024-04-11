Nekat Maling Handphone saat Lebaran, Wajah Pelaku Terekam CCTV

JAMBI - Suasana perayaan Hari Raya Idulfitri 1445 H di Lorong Madrasah, Thehok, Kota Jambi tercoreng. Handphone (Hp) milik korban yang diletakkan di dasbor motor raib saat bersilaturahmi ke rumah sanak saudaranya.

Menurut salah seorang keluarga korban, Nada, kejadiannya begitu singkat. Saat itu, katanya, pemilik Hp tengah sibuk di dalam rumah untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan dengan orangtua dan saudaranya.

Entah disengaja atau tidak, Hp korban diletakkan di dasbor motor yang berada di depan rumah saudaranya. Setelah sadar ingin melihat Hp tidak dalam genggaman, korban langsung bergegas ke motornya.

Betapa terkejutnya korban, setelah dicari Hp miliknya yang diperkirakan diletakkan di atas dasbor motor lenyap tidak diketahui rimbanya.

"Waktu Hp-nyo ni ilang, oom kami tu lagi di dalam rumah, maklum lah lagi lebaran. Pas periksa Hp, baru sadar kalau HP nyo dak ado," tutur Nada, Rabu (10/4/2024).

Sadar akan kehilangan barang berharganya, korban langsung melihat CCTV di rumah tetangganya, yang kebetulan mengarah ke arah depan rumah tempat korban tinggal.