Jeratan Utang Buat Pria Bunuh dan Ambil Harta Temannya di Gunung Katu Malang Usai Ritual Buang Sajen

MALANG - Pendik Lestari (27) pelaku pembunuhan Abdul Aziz Sofi'i (36) pria yang hendak membuang sesaji di Gunung Katu, Malang, ternyata juga memiliki utang dan dendam. Dua hal itulah yang membuat tersangka Pendik Lestari, warga Dusun Hargokuncaran RT 32 RW 9 Desa Hargokuncaran, Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, akhirnya nekat menghabisi nyawa temannya usai berduel akibat ajakan berhubungan badan sesama jenis.

"Motifnya karena ekonomi, dan juga dendam. Karena uang 500.000 ini diambil dari tas milik korban, digunakan membayar utang tersangka, utang konvensional kepada perorangan," kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, saat rilis di Mapolres Malang, Kepanjen, pada Selasa (9/4/2024).

Gandha menyatakan, baik korban Abdul Aziz Sofi'i dan tersangka Pendik Lestari, saling mengenal dan berteman baik, karena keduanya pernah sama-sama mendekam di penjara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Lowokwaru, Malang. Korban Abdul Aziz Sofi'i, terjerat tindak pidana perbuatan pencabulan sodomi.

"Kalau untuk tersangka ini merupakan residivis dari kasus pengancaman dengan kekerasan, pernah menjalani masa hukuman di Lapas Lowokwaru Kota Malang," ujarnya.

Kemudian karena sama-sama saling mengenal itulah, saat korban meminta tolong diantarkan ke Gunung Katu, Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, untuk membuang sesajen mengobati ibunya yang sakit, diterima oleh Abdul Aziz Sofi'i.

"Jadi adanya rayuan dari korban kepada tersangka untuk melakukan hubungan sesama jenis, setelah ritual. Antara tersangka dan korban sempat terjadi perkelahian, perebutan senajta tajam, yang kemudian digunakan oleh tersangka untuk melakukan bacokan," jelasnya.