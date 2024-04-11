19.744 Tiket Kereta Arus Balik Terjual dari Stasiun Malang, Ketersediaan Masih Melimpah

Ketersediaan tiket kereta dari Malang untuk arus balik masih berlimpah (Foto : MPI)

MALANG - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan tiket arus balik untuk keberangkatan dari Malang masih tersedia. Bahkan hingga H+10 pasca Lebaran masih tersedia 43.586 tiket dari 63.330 tiket, yang disediakan PT KAI.

Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif menjelaskan, berdasarkan data pada Kamis (11/4/2024) hingga pukul 11.00 WIB, tiket KA jarak jauh yang telah dipesan masyarakat untuk arus balik baru sebanyak 19.744 tiket.

Di mana okupansi pemesanan tertinggi keberangkatan di Stasiun Malang Kota Baru pada Minggu 14 April 2024 dengan 2.626 tiket.

"Selain di Minggu besok, pemesanan tiket untuk Jumat besok tercatat 2.293 tiket, Sabtu (13 April 2024) sebanyak 2.417 tiket, Minggu (14 April 2024) sebanyak 2.627 tiket yang menjadi puncak arus balik," ungkap dia.

Sedangkan pada hari Senin 15 April 2024 tercatat ada 2.435 tiket arus balik yang dipesan oleh penumpang dari Stasiun Malang. Pihaknya menyebut, setiap harinya dari keberangkatan di Stasiun Malang KAI menyediakan 6.333 tiket.

"Pada Kamis, KAI Daop 8 Surabaya mencatat sebanyak 2.687 pelanggan berangkat di Stasiun Malang, dan 2.725 pelanggan turun di Stasiun Malang. Total selama masa angkutan lebaran sebanyak 41.195 pelanggan berangkat dari Stasiun Malang sejak 31 Maret hingga 11 April 2024 ini," ujarnya.