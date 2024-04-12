Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Terjemahan Naskah Prabu Jayabaya Tentang Ramalan Gempa, Banyak Korban Jiwa

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |06:06 WIB
Terjemahan Naskah Prabu Jayabaya Tentang Ramalan Gempa, Banyak Korban Jiwa
Ilustrasi Prabu Jayabaya (Foto : Istimewa)
A
A
A

PRABU Jayabaya pernah meramalkan adanya bencana besar berupa gempa bumi yang memakan banyak korban. Selain ramalan gempa, raja Kediri yang bertahta pada 1135-1159 tersebut juga meramalkan adanya bencana dan cuaca yang tidak menentu.

Ramalan Prabu Jayabaya itu tercantum dalam beberapa naskah antara lain Serat Jayabaya Musarar, Serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babad Tanah Jawi.

Salah satunya berbunyi "Akeh ingkang gara-gara. Udan salah mangsa prapti. Akeh lindhu lan grahana. Dalajate salin-salit. Pepati tanpa aji. Anutug ing jaman sewu, Wolung atus ta iya Tanah Jawa pothar pathir, Ratu Kara Murka Kuthila pan sirna".

Terjemahannya :

"Banyak kejadian dan peristiwa alam maupun dalam kehidupan masyarakat manusia yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur dan sering datang dengan curah hujan tinggi (kebanjiran) hingga tidak ada curah hujan sama sekali (kekeringan). "

"Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda, demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius yakni terjadinya gerhana bulan, dan gerhana matahari."

Jayabaya meramalkan, masa bencana tersebut akan penuh dengan penderitaan di mana orang-orang termindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenang. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya, pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi.

Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang “Satria Piningit”.

"Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan. Zaman Keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya sang Ratu Adil, atau Satria Piningit," jelas Masud Thoyib Adiningrat, Budayawan Jawa yang juga Pengageng Kedaton Jayakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
