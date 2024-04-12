Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Adu Sombong 3 Presiden

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |10:07 WIB
Humor Gus Dur : Adu Sombong 3 Presiden
Ilustrasi Gus Dur (Foto : Istimewa)
PRESIDEN Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengisahkan ada tiga presiden yang saling menyombongkan atas negerinya. Salah satunya ya dirinya sendiri.

Dilansir Gusdur.net, Gus Dur naik pesawat dengan Presiden AS Bill Clinton dan Presiden Prancis Jacques Chirac.

Saat sudah mengudara Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan mengatakan, “Wah kita sedang berada di atas New York!".

Gus Dur pun merasa heran. "Lho kok bisa tahu sih?"

"Itu, patung Liberty kepegang!" jawab Clinton dengan bangga.

Di tengah percakapan itu, Jacques Chirac tak mau kalah. Dia menjulurkan tangannya keluar.

"Tahu nggak? Kita sedang berada di atas kota Paris!" katanya menyoombongkan diri.

"Wah, kok bisa tahu juga?" timpal Gus Dur kembali heran.

"Itu...Menara Eiffel kepegang!" sahut Jacques Chirac.

Giliran Gus Dur tak mau kalah. Dia pun menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah...kita sedang berada di atas Tanah Abang!" teriak Gus Dur.

Halaman:
1 2
      
