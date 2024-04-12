Humor Gus Dur : Adu Sombong 3 Presiden

PRESIDEN Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mengisahkan ada tiga presiden yang saling menyombongkan atas negerinya. Salah satunya ya dirinya sendiri.

Dilansir Gusdur.net, Gus Dur naik pesawat dengan Presiden AS Bill Clinton dan Presiden Prancis Jacques Chirac.

Saat sudah mengudara Bill Clinton mengeluarkan tangannya dan mengatakan, “Wah kita sedang berada di atas New York!".

BACA JUGA: Menhub Bakal Sanksi PO Bus Rosalia jika Terbukti Sopir Mengemudi Lebih 8 Jam

Gus Dur pun merasa heran. "Lho kok bisa tahu sih?"

"Itu, patung Liberty kepegang!" jawab Clinton dengan bangga.

Di tengah percakapan itu, Jacques Chirac tak mau kalah. Dia menjulurkan tangannya keluar.

"Tahu nggak? Kita sedang berada di atas kota Paris!" katanya menyoombongkan diri.

"Wah, kok bisa tahu juga?" timpal Gus Dur kembali heran.

"Itu...Menara Eiffel kepegang!" sahut Jacques Chirac.

Giliran Gus Dur tak mau kalah. Dia pun menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah...kita sedang berada di atas Tanah Abang!" teriak Gus Dur.